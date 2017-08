Feueralarm in Sindelfingen Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst

Von red/rmu 16. August 2017 - 14:02 Uhr

Mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften sind die Feuerwehr und der Rettungsdienst am Dienstag zu einem Sindelfinger Altenheim ausgerückt. Ein Brandmelder hatte Alarm geschlagen.





Sindelfingen - Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Altenheim in der Straße Obere Vorstadt in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ausgerückt.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Rauchmelder um 10.45 Uhr den Alarm ausgelöst. Mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften fuhr die Feuerwehr vor. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und zwölf Helfern vor Ort, berichtet die Sindelfinger Feuerwehr auf Facebook. Wie sich herausstellte, war der Grund für den Alarm harmlos: auf einer Herdplatte war Essen übergekocht, dadurch war viel Rauch entstanden. Noch bevor die Retter eintrafen, hatte das Personal den brennenden Kochtopf bereits gelöscht. Sachschaden entstand nicht, es wurden auch keine Personen verletzt. Die Feuerwehr belüftete die Räume.

Dies ist bereits der zweite Großeinsatz der Feuerwehr innerhalb von zwei Tagen. Am Dienstag hatte ein Brandmelderim Böblinger Einkaufszentrum Mercaden Alarm geschlagen.