Feuer in Ulmer Sägewerk Großbrand verursacht Millionenschaden

Von red/dpa 28. Juni 2017 - 08:45 Uhr

Ein Großbrand ist in einem Sägewerk in Ulm ausgebrochen. Foto: DPA

In einem Ulmer Sägewerk ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein immenser Sachschaden entstand. Das Feuer löste einen Großeinsatz aus. Neben sieben Streifenwagen der Polizei waren etwa 75 Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort.

Ulm - Bei einem Brand in einem Ulmer Sägewerk ist ein Schaden von ungefähr 1,5 Million Euro entstanden. Der Betrieb stand am frühen Mittwochmorgen komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sei bisher noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Das Feuer löste einen Großeinsatz aus. Neben sieben Streifenwagen der Polizei waren etwa 75 Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort, nach etwa zwei Stunden war der Großbrand unter Kontrolle. Die Sägewerk mit Holzhandlung hat seinen Sitz in einem Industriegebiet neben mehreren Bau- und Supermärkten. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude drohte am Morgen aber nicht.