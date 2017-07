Feuer in Sindelfingen Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Von red 19. Juli 2017 - 06:40 Uhr

In Sindelfingen hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Ein Doppelhaus ist nun unbewohnbar, der Sachschaden geht in die Hunderttausende.





Sindelfingen - Bei einem Brand im Sindelfinger Ortsteil Maichingen ist ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 23.15 Uhr den Dachstuhlbrand eines Doppelhauses in der Adalbert-Stifter-Straße festgestellt. Den Bewohnern gelang es, unverletzt aus dem Gebäude zu flüchten.

Das Feuer wurde von der Feuerwehr Sindelfingen, die mit zehn Mann und sechs Fahrzeugen vor Ort war und sich teilweise mit Atemschutz im Gebäude aufhalten musste, gelöscht. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Nachbarn und von der Stadt Sindelfingen gestellten Unterkünften unter.