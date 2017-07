Feuer in Murrhardt Hoher Schaden bei Brand in Gießerei

Von red/wei 25. Juli 2017 - 14:24 Uhr

Die Feuerwehr hatte es in Murrhardt mit einem Großbrand zu tun (Symbolbild). Foto: Archiv (geschichtenfotograf.de)

Am Dienstagmittag ist in einer Firma in Murrhardt ein Feuer ausgebrochen. Noch Stunden später war die Feuerwehr auf der Suche nach Glutnestern – die Polizei schätzt den Schaden auf eine halbe Million Euro.

Murrhardt - Bei einem Brand in einer Gießerei an der Theodor-Heuss-Straße in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagmittag nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von einer halben Million Euro entstanden. Laut Auskunft der Polizei war in der Leitstelle gegen 11.30 Uhr ein Notruf eingegangen, wonach aus bisher noch ungeklärter Ursache an einer Lüftungsanlage ein Feuer ausgebrochen war.

Die Feuerwehren aus Murrhardt, Backnang und Sulzbach sowie die Werksfeuerwehr von Bosch rückten an und bekämpften das Feuer, das sich im Bereich des Daches ausgebreitet hatte. Gegen 12.50 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Zur Bekämpfung von Glutnestern musste am Nachmittag das Dach des Gebäudes abgedeckt werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Mitarbeiter konnten das Firmengebäude unversehrt verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.