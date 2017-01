Feuer in Ludwigsburg Rakete steckt Dachstuhl in Brand

Von red/dpa/lsw 01. Januar 2017 - 09:36 Uhr

In der Silvesternacht hat eine Rakete einen Brand in Ludwigsburg verursacht. Eine Plexiglas-Abdeckung schmorte durch und entfachte ein Feuer in einem Dachstuhl.





5 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Eine Silvesterrakete hat in Ludwigsburg das Dach eines Mehrfamilienhauses in Brand gesteckt und einen Schaden von rund 250.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war die noch brennende Rakete in der Nacht auf einer Abdeckung aus Plexiglas gelandet und hatte sie durchgeschmort.

Mehr zum Thema

Der darunterliegende Vorratsschrank im Treppenhaus fing Feuer. Während sich die Flammen rasch im Dachstuhl ausbreiteten, flogen Ziegel vom Dach und beschädigten vier am Haus abgestellte Autos. Die Feuerwehr rückte mit knapp 50 Kräften an, evakuierte das Wohnhaus sowie mehrere Nachbargebäude und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.