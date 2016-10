Feuer in Leinfelden-Echterdingen Dachstuhl brennt aus

Von red/dpa/loj 17. Oktober 2016 - 07:31 Uhr

Ein Schaden von rund 200.000 Euro ist bei einem Feuer in Leinfelden-Echterdingen entstanden. Für die Feuerwehr ist es ein Großeinsatz gewesen. Es gab Verletzte.





Leinfelden-Echterdingen - Beim Brand eines Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) sind am Sonntag zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Das Feuer brach gegen 16.40 Uhr aus.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Nachbar Flammen aus dem Dachgeschoss des Hauses schlagen sehen und den Notruf gewählt. Ein anderer Anwohner machte die Hauseigentümer auf den Brand aufmerksam. Sie konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Alle anderen Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht im Haus. Die Feuerwehr von Leinfelden-Echterdingen löschte den Brand, bevor er auf die anderen Wohnungen übergreifen konnte.

Die Feuerwehr war mit 14 Fahrzeugen und 71 Mann im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Der Dachstuhl des Hauses brannte komplett aus, es entstand ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro.