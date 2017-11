Feuer in Korntal-Münchingen Gutachten legt Brandstiftung nahe

Von red/dpa/lsw 07. November 2017 - 07:52 Uhr

Nach dem schweren Brand in Korntal-Münchingen wird weiter ermittelt. Foto: factum/Bach

Polizei und Staatsanwaltschaft gaben nach umfangreichen Ermittlungen bekannt, dass das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Korntal-Münchingen offenbar gelegt worden war. Beim Brand wurden Ende Oktober zwei Menschen verletzt.

Korntal-Münchingen - Der Brand, der im Oktober ein Mehrfamilienhaus in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) teilweise zerstörte, ist vermutlich gelegt worden. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag bekannt. Ein Gutachter des Landeskriminalamts geht demnach davon aus, dass sich das Feuer gegen 4.00 Uhr früh von einem Balkon im Hochparterre des Hauses auf die Stockwerke darüber ausbreitete. Eine andere Brandursache als Vorsätzlichkeit „ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nahezu auszuschließen“, so das vorläufige Ermittlungsergebnis. Auf dem Balkon hätten sich weder elektrische Leitungen befunden noch irgendwelche leicht entflammbaren Gegenstände.

Bei dem Brand waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Schaden wurde auf 300 000 Euro beziffert. Vier über dem Brandherd liegende Wohnungen sind nach wie vor nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden in Notunterkünften der Stadt untergebracht. Die Kriminalpolizei hat nach eigenen Angaben noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter.