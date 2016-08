Feuer in Fitnesscenter in Welzheim Polizei geht von Brandstiftung aus

Von red 28. August 2016 - 21:37 Uhr

In Welzheim ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Brand gekommen, bei dem ein Fitnesscenter und ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.





14 Bilder ansehen

Welzheim - Die Feuerwehr musste am frühen Samstagmorgen zu einem Brand in die Friedrich-Bauer-Straße in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ausrücken.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilte, brach gegen 3.24 das Feuer gegen 3.20 Uhr, in Mitleidenschaft gezogen wurden ein Fitnesscenter sowie ein angrenzendes Wohnhaus. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe bewegt sich wohl im sechsstelligen Bereich.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Kriminalpolizei ermittelt. Die Feuerwehren Welzheim und Kaisersbach waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 42 Mann im Einsatz.