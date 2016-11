Feuer in Asylunterkunft gelegt Asylbewerber zu fast acht Jahren Haft verurteilt

Von red/dpa 02. November 2016 - 20:45 Uhr

In Ravensburg ist ein 30 Jahre alter Asylbewerber zu fast acht Jahren Haft verurteilt worden. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 30 Jahre alter Asylbewerber ist zu einer Haftstrafe von fast acht Jahren verurteilt worden, weil er im vergangenen März ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Biberach gelegt hat.

Ravensburg - Weil er Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Biberach gelegt hat, ist ein Asylbewerber am Mittwoch zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Ravensburg sah es als erwiesen an, dass der zur Tatzeit im vergangenen März 30 Jahre alte Mann den möglichen Tod etlicher im Gebäude schlafender Asylbewerber billigend in Kauf genommen hat. Verurteilt wurde er wegen versuchten Mordes in 26 Fällen, versuchter schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung.

Als Motiv vermutete die Anklagebehörde zur Prozesseröffnung Mitte Oktober Verfolgungsängste - daraus seien Suizidabsichten entstanden. Ein Experte sah keine psychische Erkrankung. Aus Sicht des Gerichts handelte der Angeklagte aus Frust über seine Lebenssituation.

Vor der Zündelei soll der Mann Rauchmelder funktionsunfähig gemacht haben. Dann soll er mitten in der Nacht verschiedene Kleidungsstücke und Papier angezündet haben. Mitbewohner in der Unterkunft bemerkten das Feuer, bevor der Brand auf das Gebäude übergreifen konnte. 26 Personen, darunter zehn Kinder, wurden gerettet.