Festnahme in Stuttgart Dreister Unfallopfer-Dieb ist gefasst

Von Wolf-Dieter Obst 24. Juli 2017 - 16:31 Uhr

Ungewöhnlicher Unfall am 21. Juni am Marienplatz: Das schwer verletzte Opfer wurde während der Rettungsarbeiten bestohlen. Foto: SDMG

Der Fall löste große Empörung aus: Während eine schwer verletzte Motorrollerfahrerin am Unfallort versorgt wird, lässt ein Dieb ihren Geldbeutel mitgehen. Nun, einen Monat später, gibt es einen Ermittlungserfolg.

Stuttgart - Wer ist so gewissenlos, dass er am Unfallort einem schwer verletzten Opfer die Geldbörse stiehlt? Diese Frage kann nach einem entsprechenden Vorfall vor einem Monat am Marienplatz im Stuttgarter Süden nunmehr beantwortet werden. Laut Polizei handelt es sich um einen 39-Jährigen – er ist vielfach wegen Diebstahls und Einbrüchen polizeibekannt, ein Drogenkonsument. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Passiert war es am 21. Juni um 8.25 Uhr in der Böblinger Straße auf Höhe der Bushaltestelle am Marienplatz. Ein Golf-Fahrer hatte nicht aufgepasst und war auf eine 38-jährige Motorrollerfahrerin aufgefahren, die angehalten hatte, um einem Linienbus die Ausfahrt zu ermöglichen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer und Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Derweil griff ein Schaulustiger in die Handtasche des Opfers und ging ungeniert mit dem Geldbeutel der Frau davon.

Eine Zeugin gibt entscheidenden Hinweis

Die Täterbeschreibung war zunächst vage – ein 1,70 Meter großer Mann mit Bierflasche oder Dose in der Hand. „Durch die Berichterstattung haben sich aber mehrere Zeugen gemeldet, die den Täter sehr gut beschrieben haben“, sagt Polizeisprecher Rainer Struensee. Noch wertvoller war eine Zeugin, die erklärte, dass sie den Gesuchten von früher kennen würde. In der Verbrecherkartei der Polizei identifizierte sie ihn nun eindeutig.

Ein Volltreffer: Der drogenabhängige 39-Jährige war bereits einschlägig polizeibekannt, hatte außerdem mehrere offene Ermittlungsverfahren. Der Mann aus Heslach blieb zunächst aber verschwunden.

Der letzte Einbruch wird zum Verhängnis

Bis sich der 39-Jährige entschied, in Degerloch in eine Erdgeschosswohnung einbrechen zu wollen. Wie die Polizei mitteilt, war der Beschuldigte am vergangenen Freitag gegen 0.20 Uhr in der Straifstraße unterwegs. Dabei fiel er einem aufmerksamen Nachbarn auf, der beobachtete, wie er sich an mehreren Fenstern und an der Terrassentür einer Wohnung zu schaffen machte. Als eine Polizeistreife anrückte, versuchte der mutmaßliche Einbrecher noch flüchten – er kam allerdings nicht weit. Ein Richter erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl. Was er zum Fall des bestohlenen Unfallopfers sagte, darüber liegen keine Angaben vor.