Festnahme im Fall Endingen Spur 4334 führt zum mutmaßlichen Mörder

Von Eberhard Wein 04. Juni 2017 - 08:00 Uhr

Der Polizeipräsident Bernhard Rotzinger berichtet vom Ermittlungserfolg, die Presse und 250 Endinger lauschen.Foto: dpa

Sieben Monate nach dem Mord an einer 27-jährigen Joggerin in Endingen am Kaiserstuhl, ist sich die Polizei sicher, dass sie den Täter gefasst hat. Am Ende brachte die Lastwagenmaut der Österreicher den Durchbruch. Doch wie geht es in der kleinen Stadt nun weiter?

Endingen - Über Endingen geht ein Schauer nieder, und die Menschen strömen in Richtung Stadthalle. Eigentlich sei es ja eine Pressekonferenz. Doch wegen der besonderen Betroffenheit in der 9000-Einwohner-Stadt habe man ausnahmsweise auch die Bürgerschaft zulassen wollen, sagt der Pressesprecher der Polizei, Walter Roth. Dann stellt sich der Leitende Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer hinter einen Strauß von Mikrofonen und sagt das, was alle hören wollen – die rund drei Dutzend Reporter und die mehr als 250 Bürger im Saal: Am Freitag, 14 Uhr, habe man einen 40-jährigen Lastwagenfahrer festgenommen. Er sei nicht vorbestraft und bestreite alles, doch er stehe im dringenden Verdacht, am 6. November des vergangenen Jahres die 27-jährige Carolin G. auf ihrer Joggingrunde durch die Endinger Weinberge im Gewann Erle getötet zu haben.

Ermittler nehmen Fernfahrer ins Visier

Auch der Mord an einer 20-jährigen Austauschstudentin aus Frankreich drei Jahre zuvor im österreichischen Kufstein scheint damit geklärt. Seit Januar waren die Ermittler in Deutschland und Österreich aufgrund eines ähnlichen Tatmusters und identischer DNA einig, dass beide Taten demselben Täter zuzuschreiben seien. Möglicherweise handele es sich um einen Fernfahrer, lautete die Hypothese. In Kufstein war die Tatwaffe, die Hubstange eines Lastwagens, aus dem Inn gefischt worden. Zudem lieferten die Österreicher 50 000 Datensätze aus der Lkw-Maut der nahen Inntalautobahn. Mit Mautdaten der A5 bei Endingen konnten sie jedoch nicht verglichen werden. Das deutsche Gesetz lässt eine Nutzung durch die Polizei nicht zu.

Trotzdem erwies sich die Freiburger Soko „Erle“ beim Umgang mit den heiklen Daten als professionell. Durch Nachforschungen bei den Herstellern wurde das zur Hubstange passende Lastwagenfabrikat herausgefunden. Anschließend wurden die Speditionen angeschrieben, die entsprechende Lastwagen auf der Mautstrecke hatten. „Es war kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf“, sagte der Chef der Freiburger Kripo, Peter Egetemaier.

Am Ende geht es ganz schnell

Der Schlussspurt hatte es allerdings in sich. Am Mittwoch erhielt der Soko-Chef Richard Kerber (48) von einer Spedition die Namen von mehreren Fahrern übermittelt, die im Januar 2013 auf der Inntalautobahn bei Kufstein im Auftrag des Unternehmens unterwegs gewesen seien. Einer der Namen fiel den Beamten dabei besonders ins Auge, weil er auch auf einer der langen Listen vom Endinger Fall auftauchte. Sein Handy war dort zum Tatzeitpunkt eingewählt gewesen. Zudem stellten die Beamten fest, dass auf ihn ein dunkler Kleinwagen angemeldet ist, wie ihn Zeugen in der Nähe des Tatorts gesehen hatten.

Zuvor hatte die Soko 400 Halter solcher Fahrzeuge ohne Erfolg überprüft. Wie sich nun herausstellte, hatten die Zeugen das Auto richtig beschrieben, sich aber offenbar im Zulassungsbezirk geirrt. Auch ein zwischenzeitlich veröffentlichtes Phantombild hatte die Ermittler nicht weiter gebracht. Das Bild sehe dem Verdächtigen zwar ähnlich, direkt erkennen könne man ihn darauf aber nicht, meinte Kerber.

Der Polizeipräsident ist stolz

Während die Öffentlichkeit noch am Donnerstag über eine bereits erfolgte routinemäßige Reduzierung der Soko informiert wurde, suchten Beamte den Mann an seiner Arbeitsstelle im Raum Freiburg auf und baten ihn um eine Speichelprobe. Er habe sie freiwillig gegeben, sagte Kerber. Daraufhin ließen die Ermittler den Mann nicht mehr aus den Augen. Am nächsten Tag um 13.40 Uhr kam der entscheidende Anruf aus dem Kriminaltechnischen Institut in Stuttgart. 20 Minuten später schlossen sich die Handschellen. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, berichtete Kerber. „Es war die Spur 4334“, sagte der Freiburger Polizeipräsident Bernhard Rotzinger.

Auch Walter Pupp, der Leiter des Landeskriminalamtes Tirol, kann seine Akten jetzt schließen. Drei Jahre war der Mord an der 20-jährigen Lucile K. ein ungeklärter Fall, auch weil das vorgefundene DNA-Material zu schlecht war, um damit internationale Datenbanken zu füttern. Der Mann habe die junge Frau brutal erschlagen, dann aber wohl nicht viel mehr getan, als sie zu entblößen, sagte Pupp, der noch am Freitag die französischen Eltern über die Festnahme informierte. „Sie hatten nicht geglaubt, dass überhaupt noch ermittelt wird.“

Nur die deutsche Tat kommt zur Anklage

Vor Gericht gestellt werden kann der Tatverdächtige zunächst allerdings nur wegen der deutschen Tat. Aus rechtlichen Gründen könne ein Ausländer wegen einer Straftat an einer Ausländerin, die im Ausland verübt wurde, nicht vor ein deutsches Gericht gestellt werden, sagte Oberstaatsanwalt Inhofer. Möglich sei allerdings ein weiteres Verfahren in Österreich. Der Verdächtige ist rumänischer Staatsbürger.

Am Ende der Pressekonferenz brandet Applaus auf. „Es fällt uns ein ziemlich großer Stein vom Herzen“, sagte der Bürgermeister Hans-Joachim Schwarz (CDU). „Aber die Wunde darunter bleibt noch eine ganze Weile sichtbar.“ Zum Gewann Erle sind es von der Stadthalle nur wenige Meter. Dort feiert ein Opelclub. „Da schauen wir jetzt noch vorbei“, sagt eine 50-jährige Frau nach dem Ende der Pressekonferenz und hakt sich bei ihrem Lebensgefährten unter. In der Kirche Sankt Peter läuten die Taufglocken. Die Angehörigen von Carolin G. vermissen sie noch immer.