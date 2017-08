Festival Umsonst und Draußen Tausende strömen nach Vaihingen

Von Ralf Recklies 06. August 2017 - 16:52 Uhr

Die 38. Auflage des Festivals Umsonst und Draußen ist ein voller Erfolg gewesen. Die Party auf der grünen Wiese hat Tausende Musikfans nach Vaihingen gelockt.





Stuttgart-Vaihingen - Sehr zufrieden ist Roland Brömmel, einer der Hauptorganisatoren des Vaihinger Festivals Umsonst und Draußen, am Sonntagnachmittag kurz nach dem Start des letzten Festivaltags mit dem Verlauf der 38. Auflage auf der Uniwiese am Pfaffenwald gewesen. Das Wetter habe perfekt mitgespielt, die Bands seien an den beiden ersten Tagen toll gewesen und auch die Besucher seien wieder durchweg gut drauf gewesen. Rund 2000 Besucher hätten das Festival am Freitag, etwa 3500 am Samstag besucht.

„Und auch heute ist der Zuspruch wieder super“, sagte Roland Brömmel. Das dreitägige Musikfestival war bei freiem Eintritt wieder ein Spaß für alle Generationen. Während sich die einen vor der Bühne bei Musik von Kowski, Madeira Cake (Foto) oder Vona Bunt vergnügten, hatten andere Spaß bei angeregten Gesprächen, beim Austausch an den Infoständen oder in den Kreativwerkstätten, die wieder für die jüngsten Festivalbesucher angeboten wurden.

Der Nachwuchs tummelte sich aber teils auch vor den Bühnen, dann aber – wenn nicht mit eigenen Ohrenschützern versehen – stets mit Ohrenstöpseln. Den Veranstaltern ist es ein Anliegen, dass bei dem Festival keiner der jugendlichen Gäste einen Gehörschaden durch möglicherweise zu laute Musik davonträgt.