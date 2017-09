Fest am Neckarstrand in Remseck Glühwein wärmt beim Lichterpicknick

Von Rafael Binkowski 10. September 2017 - 13:39 Uhr

Der Himmel über dem Neckarstrand in Remseck wird am Samstag erleuchtet. Foto: factum/Bach

Zum zweiten Mal sollte in Remseck am Neckarstrand ein Lichterpicknick stattfinden – doch der Regen hat ziemlich viel Wasser in den Glühwein geschüttet. Dennoch war das Feuerwerk ein Spektakel.

Remseck - Ein nasses Vergnügen war es am Samstag: Selbst Bindfadenregen am Nachmittag hat viele Teilnehmer des Lichterpicknicks in Remseck nicht abgehalten, auch wenn der Besuch etwas verhaltener war als bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr. Um 14.30 Uhr teilte die Stadt mit: „Die Veranstaltung findet trotzdem statt.“ Der Neckarstrand war farbenprächtig beleuchtet in Grün, Violett oder Orange. Zumindest beim großen Feuerwerk um 21.30 Uhr war es dann trocken, so dass die Zuschauer die Leuchtraketen am Neckarufer in den Nachthimmel aufsteigen sehen konnten. Um sich dem Wetter anzupassen, haben die Veranstalter Glühwein ausgeschenkt. „Wunderschön. Schade, dass das Wetter nicht auf eurer Seite war“, so einer der Kommentare auf Facebook. Katrin Radtke von der Stadt erklärt, dass 2018 das Picknick erneut stattfindet.