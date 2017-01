Fernsehturm Stuttgart Geburtstagsjahr endet mit langer Nacht

27. Januar 2017

Eine Nacht auf dem Fernsehturm verbringen – am Samstag, 4. Februar, ist das möglich.Foto: dpa

Der Fernsehturm ist im vergangenen Jahr 60 Jahre alt geworden. Die Geburtstagsfeiern enden mit einer besonderen Aktion.

Stuttgart - Ob am ersten Februarwochenende noch Feinstaubalarm sein wird oder nicht, das weiß man nicht. Sicher ist jedoch, dass es echten Stuttgartern bei jeder Wetterlage guttut, Frischluft in schwindliger Höhe zu atmen, auf der Plattform des Fernsehturms. Zum Ausklang des Geburtstagsjahrs, in dem 60 Jahre Fernsehturm Stuttgart gefeiert wurden, ist das Wahrzeichen 24 Stunden lang geöffnet.

Auf der Veranstaltungsebene ist eine Lounge eingerichtet

Auf Ebene 7 in 144 Meter Höhe ist in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar eine Lounge eingerichtet, von der aus man in gemütlicher Atmosphäre den Ausblick genießen kann. Diese Ebene wird normalerweise für Veranstaltungen genutzt. Die Genehmigung der Theateraufführungen ebenda war der Anlass, bei dem die Problematik der Rettungswege festgestellt wurde. Das war der Grund für die Schließung vor vier Jahren. Die Lounge ist von 17 Uhr am Samstag bis 8 Uhr am Sonntagmorgen geöffnet. Am Sonntagmorgen kann man von 5 Uhr an ein „Sonnenaufgangsfrühstück“ mit Laugengebäck in Fernsehturmform kaufen. Bei einem Gewinnspiel winkt als Preis ein Hubschrauberrundflug über den Fernsehturm.