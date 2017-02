Fernsehturm in Degerloch Ohne Internet gibt es keine Führung

Von Torsten Gertkemper 19. Februar 2017 - 12:54 Uhr

Der Fernsehturm lockt Neugierige an, doch nicht für alle gibt es Führungen.Foto: dpa

Führungen durch den Fernsehturm kann man nur online buchen. Das sorgt bei Besuchern für Ärger.

Stuttgart - Eigentlich wollte das Ehepaar Mohn nur eine Führung auf dem Fernsehturm buchen. Die beiden Stuttgarter hatten die Rechnung allerdings ohne die Turmverwaltung gemacht. „Ein Billettle am Schalter ist nicht möglich, wir wurden freundlich heimgeschickt“, erzählt Gisela Mohn. Das habe sie doch sehr verwundert. „Wir waren um Punkt zehn Uhr persönlich am Schalter.“ Der Grund für die Zurückweisung ist simpel: Eine Reservierung für die begehrten Tickets ist nur online möglich. Das Ehepaar hat allerdings keinen Internetanschluss. „Wir bekommen in den nächsten Wochen Besuch und wollten vorher probieren, wie eine Führung so ist.“

Doch daraus wird vorerst nichts. „Eine Änderung des Anmeldeverfahrens für eine Führung auf dem Stuttgarter Fernsehturm ist vorerst nicht geplant“, sagt Martina Becker, Sprecherin von SWR Media Services. Sie verweist auf mögliche Restkarten. „Wenn man nicht gerade mit 20 Personen ankommt, kann man noch welche bekommen.“ Eine Garantie gebe es dafür allerdings nicht. Eine zusätzliche Buchungsmöglichkeit über Telefon sei vorerst nicht geplant: „Beim Internet handelt es sich mittlerweile um einen akzeptierten Reservierungsweg“, sagt Martina Becker. Das sieht Gisela Mohn anders: „Es ist doch eindeutig: Nur computerorientierte Senioren sind erwünscht.“ Auch ohne Führung sei der Fernsehturm allemal einen Besuch wert, sagt Becker. Für das Ehepaar Mohn ist das ein schwacher Trost. „Wir wollten unserem Besuch mit der Führung noch einen besseren Einblick in diesen Turm geben. Das ist jetzt leider nicht möglich“, sagt Friedrich Mohn. Bei Führungen erfahren Besucher mehr über die Geschichte, die Bauweise und das Fundament des Turms.