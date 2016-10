Fernsehturm Nebelzauber über Stuttgart

Von Benjamin Bauer 30. Oktober 2016 - 12:03 Uhr

Den Blick schweifen lässt man in Stuttgart am Besten vom Fernsehturm. Bei Nebel ist das besonders spannend, wie diese Bilder zeigen.





Stuttgart - Unser schönes Stuttgart liegt im Kessel, und deshalb bewundert man es am besten von oben. Wo geht das besser als auf dem Fernsehturm?

In der Stadt sorgen bunte Blätter für heimelige Herbststimmung und machen Lust auf einen Herbstspaziergang, in den Lüften ist es der Nebel, der der Umgebung etwas Erhabenes und Gelassenes verleiht. Wenn die Luft abkühlt, kondensiert das Wasser und es bilden sich Nebelwolken – wie schön das von Stuttgarts höchstem Punkt aus aussieht, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!