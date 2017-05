Fernsehen Diese Serien wünschen sich die Zuschauer zurück

Von red/dpa 23. Mai 2017 - 14:14 Uhr

Die Serie „Kommissar Rex“ ist bei den Fernsehzuschauern sehr beliebt.Foto: dpa

Die Deutschen sind große Serien-Fans. Viele Formate erreichten Kult-Status, andere wurden eingestellt. Eine Umfrage bringt zutage, welche Serien die Zuschauer am liebsten mit neuen Folgen wiedersehen wollen.

Hamburg - Von allen Serien vermissen die Fernsehzuschauer in Deutschland laut einer Umfrage „Kommissar Rex“ am meisten. In der österreichischen und in Wien spielenden Krimiserie übernimmt Polizeihund Rex die Hauptrolle. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Fernsehzeitschrift „auf einen Blick“ wünscht sich jeder Vierte (24,4 Prozent), dass die Serie mit neuen Folgen zurück auf den Bildschirm kommt. Bei noch laufenden Serien wurde gefragt, ob sich die Interviewten weitere Folgen wünschten.

Das ist Platz eins, aber nur knapp, direkt dahinter landet in der Umfrage „Stromberg“ mit Christoph Maria Herbst (23,8 Prozent) und auf Platz drei „Türkisch für Anfänger“ mit Josefine Preuß und Elyas M. Barek (19,5 Prozent). Auf Platz vier schaffte es „Die Küstenwache“ (19,0 Prozent) vor „Der Landarzt“ (15,6 Prozent).

Lässt man die Befragten heraus, denen das Thema Serien egal ist, sind die Werte sogar noch höher: Dann führt „Kommissar Rex“ mit 36,5 vor „Stromberg“ mit 35,6 und „Türkisch für Anfänger“ mit 29,1 Prozent.