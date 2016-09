Fellbach Sorge um Straftaten an den Bahnhöfen

Von Harald Beck 04. September 2016 - 14:39 Uhr

Am Winnender Bahnhof hat sich die Zahl der Straftaten verdoppeltFoto: Stoppel/Archiv

An manchen Bahnhöfen im Rems-Murr-Kreis hat sich 2015 die Zahl der registrierten Vorfälle verdoppelt, berichtet die Landesregierung in der Antwort auf eine FDP-Anfrage.

Rems-Murr-Kreis - Besorgnis erregende Zahlen“, besonders auch für den Rems-Murr-Kreis habe die Landesregierung auf seine Anfrage zur Situation der Straftaten an Bahnhöfen genannt, berichtet der FDP-Landtagsabgeordnete und ehemalige Justizminister Ulrich Goll in einer Pressemitteilung. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion fordert – nicht nur mit Blick auf den eigenen Kreis – die Landesregierung auf, ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten und mehr Polizeipräsenz an den Bahnhöfen zu zeigen. „Unsere Bürgerinnen und Bürger müssen das Gefühl haben, dass für Sicherheit gesorgt ist. Der Staat muss Straftaten immer konsequent ahnden, egal wie schwer diese sind.“

In manchen Orten hat sich die Zahl verdoppelt

Laut der Daten der Landesregierung zur Lage an den Bahnhöfen ist die Situation rund um die Stationen im Rems-Murr-Kreis recht unterschiedlich. Wobei, darauf weist das zuständige Ministerium ausdrücklich hin, diese Daten nur die Zahlen der Taten erfasst, die von der Landespolizei in Bahnhofsbereichen registriert wurden. Diejenigen der direkt im Bahnhof zuständigen Bundespolizei „können mangels Erfassung nicht mit der Tatörtlichkeit Bahnhof ausgewertet werden“, heißt es in der Antwort des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration.

Laut den erfassten Zahlen hat sich die Zahl der Straftaten im Bahnhofsbereich in Fellbach, Winnenden und Weinstadt im Vergleich der Jahre 2014 und 2015 in etwa verdoppelt. In Fellbach von 53 registrierten Straftaten auf 112, in Winnenden von 58 auf 113 und in Weinstadt – bei drei Bahnstationen – von 33 auf 66. Immerhin, so merkt Goll dazu an, habe sich in Fellbach die Aufklärungsquote im selben Zeitraum von gut 62 auf knapp 70 Prozent erhöht. In Weinstadt allerdings ist bei verdoppelter Fallzahl auch noch die Aufklärungsquote von 30 auf 27 Prozent geschrumpft.

Plüderhausen: nur noch zwei Straftaten im Jahr 2015

Andernorts stellen sich die Zahlen deutlich anders da. Waiblingen und Backnang verzeichnen nur geringfügige Anstiege. In Weinstadts und Fellbachs Nachbarort Kernen ist die Zahl der Vorfälle an Bahnstationen sogar von 28 auf 25 zurück gegangen. Winnendens Nachbarkommune Schwaikheim verzeichnet exakt den gleichen Wert wie im Vorjahr. Ein echter statistischer Ausreißer ist hier Plüderhausen. Dort hat sich die Zahl der Bahnhofsstraftaten binnen Jahresfrist von 13 auf zwei reduziert – bei einer aktuellen Aufklärungsquote von immerhin 50 Prozent.

Landesweit, so geht aus den Antworten auf Golls Anfrage hervor, sind in und an Bahnhöfen im Jahr 2015 insgesamt 11 564 Straftaten registriert worden. Im Fünfjahresvergleich bedeutet dies einen Anstieg von 16,3 Prozent. Das Gros der Straftaten werde dabei an den Bahnhöfen größerer Städte verzeichnet.