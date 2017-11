Fellbach SUV-Fahrer verursacht Crash mit zehn Autos

Von red 06. November 2017 - 12:35 Uhr

Ein 85-jähriger Fahrer eines BMW-Geländewagens hat am Montagvormittag in Fellbach einen Unfall verursacht, bei dem zehn Autos beschädigt und zwei Personen verletzt wurden. Der Schaden wird wohl im höheren fünfstelligen Bereich liegen.





Fellbach - Bei einem Unfall mit zehn beteiligten Autos wurden am Montag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zwei Personen verletzt. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit seinem BMW SUV in der Cannstatter Straße in Richtung Stuttgart. Dabei kam er laut Polizei aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und löste wohl einen Dominoeffekt aus: Der Mann krachte zunächst gegen einen geparkten Mercedes und schob diesen auf einen davor stehenden Mercedes Sprinter auf.

Nach etwa 200 Metern schrammte er auf der linken Seite einen geparkten Ford, ehe er auf einen vor ihm fahrenden Seat Alhambra auffuhr. Dieser schleuderte durch den Anstoß nach links und stieß mit einem geparkten Renault Captur zusammen. Dieses Auto wiederum knickte einen kleineren Baum um, der an einem angrenzenden Gebäude ein Schaufenster sowie eine Bedachung beschädigte.

Unkontrolliert gegen A-Klasse gefahren

Der 85-jährige Autofahrer konnte sein Fahrzeug bis dahin immer noch nicht stoppen, weshalb er nochmals unkontrolliert nach rechts fuhr oder schleuderte und dabei gegen eine Mercedes A-Klasse stieß.

Nachdem dieses Auto nochmals auf ein weiteres Auto aufgeschoben wurde, rollte der 85-jährige Unfallverursacher mit seinem SUV quer über die Straße und kam nach dem Aufprall auf das Fahrzeugheck einer weiteren Mercedes A-Klasse zum Stehen.

Keine Passanten verletzt

Der Unfallverursacher als auch der 62-jährige Fahrer des Seat Alhambra zogen sich zumindest leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr war zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe ebenfalls im Einsatz. Die entstandenen Schäden sind derzeit laut der Polizei nur sehr schwer zu beziffern. Vorsichtigen Schätzungen zufolge könnten diese sich auf bis zu rund 70 000 Euro belaufen.

Die Unfallaufnahme sowie die Ermittlungen zur noch unklaren Ursache dauern derzeit noch an.