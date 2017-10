Fellbach/Stuttgart Verfolgungsjagd mit 15-Jährigem

Von wei 13. Oktober 2017 - 15:20 Uhr

Ein 15 Jahre alter Verkehrssünder hat die Polizei zwischen Fellbach und Stuttgart auf Trab gehalten. Foto: Phillip Weingand / STZN

Die Polizei hat sich in der Nacht auf Freitag eine Verfolgungsjagd mit einem 15-Jährigen geliefert. Dieser hatte sich den Wagen seiner Mutter ausgeliehen und eine illegale Spritztour unternommen.

Fellbach/Stuttgart - Ein erst 15 Jahre alter Junge am Steuer eines Kleinwagens hat sich in der Nacht auf Freitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 0.30 Uhr wollte die Besatzung eines Streifenwagens in der Stuttgarter Straße einen Kleinwagen kontrollieren. Die Anhaltesignale des Polizeiautos kümmerten den Fahrer des Fiat allerdings nicht. Im Gegenteil: Laut dem Polizeibericht beschleunigte er in der Nürnberger Straße sogar auf mehr als 100 Stundenkilometer – „erlaubt sind dort nur 50“, so ein Sprecher.

Mehr zum Thema

Erst in Bad Cannstatt ist die Verfolgungsjagd zu Ende

Während der Fiat in Richtung Stuttgart fuhr, forderte die Streife Verstärkung an. Nach rund zehn Minuten und mehr als vier Kilometern konnte die Polizei das Auto in der Veielbrunnenstraße in Bad Cannstatt stoppen, ohne dass Menschen oder Autos zu Schaden kamen. „Die Beamten staunten nicht schlecht, als ein 15-Jähriger am Steuer des Kleinwagens saß“, so der Polizeibericht.

Den ersten Erkenntnissen nach hatte der Junge am Abend zuvor unbemerkt den Autoschlüssel seiner Mutter entwendet und zusammen mit einem Kumpel eine illegale Spritztour gemacht. Der 15-Jährige, der nun auch mit einer Strafanzeige zu rechnen hat, wurde noch in der Nacht von der Polizei nach Hause gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet dringend darum, dass Zeugen des Vorfalls oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, sich unter Telefonnummer 07 11/5 77 20 melden.