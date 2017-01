Fellbach Smart brennt komplett aus

Von red 28. Januar 2017 - 15:28 Uhr

Ein Smart geht am Samstagmorgen in Fellbach in Flammen auf. Die Feuerwehr rückt mit zwei Fahrzeugen und 16 Mann an.





Fellbach - Die Feuerwehr in Fellbach ist am Samstagmorgen ausgerückt, um einen brennenden Smart zu löschen.

Wie die Polizei berichtet, geriet das Auto gegen 9.40 Uhr an der Kreuzung Ringstraße/Eisenbahnstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in Brand. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 16 Mann an und löschte das Feuer. Anschließend reinigte sie die Straße von ausgelaufenem Öl und Trümmerteilen des Autos.

Der Smart musste abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand. Polizei und Feuerwehr gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.