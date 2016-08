Fellbach Polizeihubschrauber fahndet nach Einbrechern

Von red 31. August 2016 - 10:36 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch wurde vermutlich in ein Blumengeschäft in Fellbach eingebrochen. Die Polizei war unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz.Foto: dpa

Verdächtige Geräusche und vermeintliche Einbruchspuren in einem Blumengeschäft in Fellbach waren der Grund für einen größeren Polizeieinsatz in der Nacht auf Mittwoch.

Fellbach - In der Nacht auf Mittwoch hat die Polizei in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in ein Blumengeschäft eingebrochen zu sein.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, umstellte die Polizei gegen 3 Uhr das Blumengeschäft in der Thomas-Mann-Straße. Zuvor wurden aus dem Gebäude verdächtige Geräusche wahrgenommen. Vermeintliche Spuren deuteten außerdem auf einen Einbruch hin.

Bei der Absuche des Gebäudes konnten die Beamten die beiden verdächtigen Männer ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Zeugenhinweisen zufolge hatten sich möglicherweise noch weitere Personen im Umfeld des Geschäfts aufgehalten, die jedoch flüchten konnten. Bei den weiteren Fahndungsmaßnahmen befand sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Am Mittwochvormittag sollen die Ermittlungen und die Spurensuche der Polizei fortgesetzt werden. Dabei soll festgestellt werden, ob die Einbrecher in dem Gebäude Beute erzielen konnten. Außerdem soll geklärt werden, inwieweit die beiden festgenommenen Männer im Alter von 25 und 26 Jahren bei der Tat beteiligt gewesen sein könnten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 bei der Polizei zu melden.