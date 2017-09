Fellbach Neue Details zum brutalen Überfall – Hintergründe offen

Von red/lsw 02. September 2017 - 14:43 Uhr

In Fellbach kommt es am Freitagabend zu einem brutalen Überfall. Drei Männer sind nach wie vor flüchtig. Jetzt gibt es einige neue Details.





Fellbach - Unbekannte haben einen 83-Jährigen in dessen Haus überfallen und leicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die drei Männer am Freitagabend auf noch unbekannte Weise in das Haus des Seniors in Fellbach bei Stuttgart eingedrungen (wir haben berichtet). Sie verbanden ihm demnach die Augen und fesselten seine Hände auf dem Rücken. Anschließend durchsuchten sie das Haus und flüchteten. Ob sie etwas entwendeten, war zunächst unklar.

Das Opfer kam nach Angaben eines Polizeisprechers mit Prellungen und blauen Flecken ins Krankenhaus. Der 83-Jährige war nach dem Überfall gefesselt vor die Haustür gelaufen, wo ihn ein Passant entdeckte und die Polizei verständigte.