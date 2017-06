Fellbach Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Von red 11. Juni 2017 - 14:55 Uhr

Schwerer Unfall in Fellbach.Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Ein 42-jähriger Motorradfahrer hat am Samstagabend in Fellbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen den Masten eines Verkehrszeichens geprallt. Der Mann verstarb im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

Fellbach-Oeffingen - Ein 42-Jähriger ist am Samstagabend in Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 22.20 Uhr mit seiner Harley Davidson auf der Freibergstraße stadtauswärts unterwegs gewesen.

Kurz vor Einmündung Benzstraße, geriet er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Rad an den rechten Randstein. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Masten eines Verkehrszeichens. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort starb er später an den Unfallfolgen.