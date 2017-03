Fellbach Kerze steckt Kinderwagen in Brand

Von dja 08. März 2017 - 10:27 Uhr

Am Mittwochmorgen fängt ein Kinderwagen in einer Wohnung in Fellbach Feuer. Ein Mann erleidet dabei schwere Brandverletzungen.





Fellbach - Vermutlich eine Kerze hat am Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hatte vermutlich ein Rauchmelder die Bewohner geweckt. Ein 41-jähriger Mann schob den Kinderwagen aus der Wohnung, um schlimmeres zu verhindern. Dabei erlitt er schwere Brandverletztungen an Armen und Beinen, so ein Polizeisprecher. Gemeinsam mit einer 28-jährigen Frau und einem Säugling kam er ins Krankenhaus.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei am Mittwochvormittag noch nicht sagen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Die Feuerwehr war mit 21 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort.