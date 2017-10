Fellbach im Rems-Murr-Kreis Verletzte und hoher Schaden nach Brand

Die Ermittlungen zur Brandursache in Fellbach dauern an (Symbolbild). Foto: dpa

Am Montagnachmittag kommt es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fellbach. Mehrere Menschen kommen mit einer Rauchgastvergiftung ins Krankenhaus.

Rems-Murr-Kreis - Vier Bewohner eines Mehrfamilienhauses sind nach einem Küchenbrand am Montagnachmittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit Verdacht von Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Brand, der laut Polizei in der Küche einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen ist, wurde am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr bemerkt. Das gesamte Gebäude wurde durch die starke Rauchentwicklung verqualmt, weshalb auch vier Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Meissner Straße durch die Inhalation der Gifte verletzt wurden. Die Flammen, die auch auf weitere Zimmer übergegriffen hatten, konnten letztlich von der Feuerwehr, die aus Fellbach und Schmiden zur Brandbekämpfung angerückt war, eingedämmt und gelöscht werden. Um 17 Uhr wurde das Gebäude noch belüftet und konnte nicht betreten werden.

Die Bewohner der Nachbarwohnungen könnten scheinbar wieder zurück ins Haus, teilte die Polizei mit. Die betroffene Erdgeschosswohnung scheint unbewohnbar. Nach vorläufigen Schätzungen könnte der Schaden sich dort auf bis zu 100.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.