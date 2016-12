Fellbach Gewächshaus brennt – 300.000 Euro Schaden

Von red 15. Dezember 2016 - 10:43 Uhr

Ein rund 800 Quadratmeter großes Gewächshaus steht in Fellbach in Flammen, die Feuerwehr rückt an. Der Schaden ist enorm.





9 Bilder ansehen

Fellbach - Bei einem Feuer am Donnerstagmorgen ist ein Gewächshaus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) komplett zerstört worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand in dem Gewächshaus in der Straße Am Dietbach gegen 6 Uhr entdeckt. Das Feuer breitete sich rasch aus und setzte das Gewächshaus vollständig in Brand. Der Feuerwehr Fellbach gelang es, das Feuer gegen acht Uhr zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei Fellbach zwischenzeitlich übernommen.

Nach derzeitigem Stand könnte das Feuer im Bereich eines Kühlraumes, der sich im Gewächshaus befand, ausgebrochen sein. Die Höhe des Sachschadens am Gewächshaus, das rund 800 Quadratmeter groß war, könnte sich nach vorläufigen Schätzungen auf bis zu 300.000 Euro belaufen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.