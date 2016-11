Gewa-Tower in Fellbach Die Geschichte des Turms in Bildern

Von red 21. November 2016 - 15:35 Uhr

In Fellbach im Rems-Murr-Kreis entsteht eines der aktuell umstrittensten Hochhäuser überhaupt. Hier gibt es die Geschichte des Gebäudes in Bildern.





Fellbach - Kaum ein Gelände in Stuttgart und der Region stand in den vergangenen Jahrzehnten so im Fokus wie das Areal, auf dem derzeit der umstrittene Gewa-Tower in Fellbach im Rems-Murr-Kreis entsteht.

Nachdem der Tower-Bauherr nun pleite ist (lesen Sie hier alle Hintergründe), und ganz Deutschland den Blick auf den unfertigen Bau gerichtet hat, geht es nun darum, einen Insolvenzverwalter zu finden, der den Abschluss des Projekts vorantreibt.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir Ihnen die Geschichte des Gewa-Towers und die entsprechenden Bau-Fortschritte. Klicken Sie sich durch.