Fellbach Brutaler Überfall in Wohnung – drei Täter flüchtig

Von red 01. September 2017 - 22:29 Uhr

In Fellbach ist es am Freitagabend zu einem brutalen Raubüberfall gekommen. Die drei Täter sind flüchtig. Die Polizei startete eine groß angelegte Suchaktion.





11 Bilder ansehen

Fellbach - Großeinsatz in Fellbach im Rems-Murr-Kreis. Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitagabend in der Esslinger Straße zu einem brutalen Überfall in einer Wohnung. Dabei griffen drei Täter einen älteren Mann an und verletzten diesen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wurden keine Gegenstände entwendet. Der Mann wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Täter sind flüchtig.

Mehr zum Thema

Die Polizei startete zunächst eine groß angelegte Suchaktion, die aber ohne Erfolg blieb. Im weiteren Verlauf des Abends beschränkten sich die Beamten dann auf Personen- und Fahrzeugkontrollen.

Weitere Hintergründe zu der Tat sind aktuell nicht bekannt. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.