Fellbach Autofahrerin nach Stadtbahnunfall eingeklemmt

Von red 21. Juli 2017 - 20:56 Uhr

Weil eine Autofahrerin offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtete, wurde ihr Pkw von einer Stadtbahn erfasst. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Gefährt befreit werden.





Fellbach - Am Freitagnachmittag ist es in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall gekommen, an dem ein Pkw und eine Stadtbahn beteiligt gewesen sind. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Opel Corsa gegen 16.50 Uhr in der Esslinger Straße in Richtung Untertürkheimer Straße. Auf Höhe der Tainer Straße überquerte die Frau die Gleise der Stadtbahn mit langsamer Geschwindigkeit.

Offenbar hatte sie das Rotlicht der Ampel nicht beachtet. Ihr Auto wurde von der Stadtbahn, die in Richtung Schwabenlandhalle fuhr, hinten rechts erfasst und um zirka 90 Grad gedreht. Das Auto wurde anschließend zwischen Stadtbahn und dem dortigen Ampelmasten eingeklemmt. Die Frau wurde zunächst in dem Auto eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr Fellbach, die mit vier Fahrzeugen und 19 Mann ausgerückt war, aus dem Auto befreit werden.

Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Stadtbahn war mit zirka hundert Fahrgästen besetzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde keiner der Fahrgäste verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 85.000 Euro.