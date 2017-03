Feinstaubalarm Stuttgart löst wieder Alarm aus

Von red 10. März 2017 - 13:43 Uhr

Stuttgart löst wieder Feinstaubalarm aus. (Symbolbild)Foto: dpa

Die Stadt Stuttgart löst den nächsten Feinstaubalarm aus. In den kommenden Tagen bestehe die Gefahr, dass die Feinstaub-Grenzwerte wetterbedingt überschritten werden.

Stuttgart - Die Stadt Stuttgart hat den nächsten Feinstaubalarm ausgelöst, der für den Verkehr ab Sonntag, 12. März, 0 Uhr, und für Komfort-Kamine bereits ab Samstag, 11. März, 18 Uhr, gilt.

Mehr zum Thema

Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst haben für Sonntag und Montag wenig Austausch der Atmosphäre vorhergesagt, was zur Folge hat, dass an diesen Tagen die Konzentration von Feinstaub und Stickoxid in der Landeshauptstadt stark ansteigen können. Dabei besteht die Gefahr, dass die Grenzwerte überschritten werden.

Hier lesen Sie alles Wissenswerte rund um den Feinstaubalarm

Für die Tage, an denen der Alarm ausgelöst wird, gilt wieder: Erwachsene können mit einem VVS-Einzelticket zum Kinderpreis fahren, auch 4er-Tickets gibt es dann zum Kinderpreis. Genutzt werden können die Fahrscheine aber nur an Tagen, an denen Feinstaubalarm herrscht.

Wann der Alarm endet, ist noch offen.

Was Stuttgarter zum Diesel-Fahrverbot ab 2018 denken, das die Landesregierung jüngst beschlossen hat, sehen Sie in unserer Video-Umfrage: