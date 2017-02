Feinstaubalarm Stuttgart löst den nächsten Alarm aus

Von red 05. Februar 2017 - 14:06 Uhr

Von Dienstag an sollen Autofahrer ihre Fahrzeuge wieder stehen lassen. (Archivfoto)Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach einer kurzen Unterbrechung hat die Stadt schon wieder den nächsten Feinstaubalarm ausgelöst. Ein Hochdruckgebiet ziehe auf Stuttgart zu. Das bedeutet kaum Austausch der schlechten Luft im Kessel.

Stuttgart - Die Luft droht wieder im Kessel zu stehen: Die Stadt hat den nächsten Feinstaubalarm in Stuttgart ausgelöst. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst haben für Dienstag und Mittwoch wenig Austausch der Atmosphäre vorhergesagt. Von Montagabend, 18 Uhr, gilt der Alarm für Komfort-Kamine, Autofahrer sollen ihre Fahrzeuge ab Dienstag, 0 Uhr, stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Das Ende des Alarms ist offen.

Für die Tage, an denen der Alarm ausgelöst wird, gilt wieder: Erwachsene können mit einem VVS-Einzelticket zum Kinderpreis fahren, auch 4er-Tickets gibt es dann zum Kinderpreis. Genutzt werden können die Fahrscheine aber nur an Tagen, an denen Feinstaubalarm herrscht.

Laut Stadtklimatologe Ulrich Reuter bleibt das Wetter zwar zunächst wechselhaft, doch ergiebiger Regen, der den Feinstaub aus der Luft waschen könnte, sei nicht in Sicht. „Ab Anfang nächster Woche breitet sich wieder Hochdruck aus, der zu einem Anstieg der Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Werte führt“, so der Klimatologe.

