Feinstaubalarm in Stuttgart Zuerst Komfort-Kamine, dann Autos

Von red 19. November 2016 - 13:58 Uhr

Erneut ruft die Stadt Stuttgart einen Feinstaubalarm aus.Foto: dpa

Die Stadt Stuttgart hat erneut einen Feinstaubalarm ausgesprochen. Ab Sonntagabend sollen Komfort-Kamine ausbleiben, dann sollen ab Montag die Autos stehen bleiben. Wie lange der Alarm dieses Mal andauert, ist noch offen.

Stuttgart - Die Stadt Stuttgart ruft am Sonntag, 20. November, erneut einen Feinstaubalarm aus. Ab 18 Uhr sollen am Sonntag die Komfort-Kamine ausbleiben. Ab Montag, 21. Movember, gilt dann ab 0 Uhr der Feinstaubalarm für den Autoverkehr. Das Ende des Feinstaubalarms ist offen.

#Feinstaubalarm in Stuttgart: Bitte ab So., 20. Nov., 18.00 Uhr Komfort-Kamine auslassen. Ende noch offen. https://t.co/joLQ1lBhcz— Stadt Stuttgart (@stuttgart_stadt) 19. November 2016

Ziel des Feinstaubalarms ist es, bei stark austauscharmen Wetterlagen in Stuttgart die erwartbare Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxiden zu reduzieren. Aktuell sagt der Deutsche Wetterdienst Dienst (DWD) für mindestens Montag und Dienstag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. An diesen Tagen kann die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid in Stuttgart stark ansteigen. Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte.

Beitrag leisten

Oberbürgermeister Fritz Kuhn sagte zum erneuten Feinstaubalarm: „Durch die angekündigte Wetterlage kann es Anfang der Woche wieder zu Überschreitungen der Grenzwerte kommen. Ziel des Feinstaubalarms ist es, genau das zu verhindern. Wir können die Luft in Stuttgart nur gemeinsam besser machen. Deshalb appelliere ich an die Stuttgarter und an die Pendler in der Region: Lassen Sie Ihr Auto bei Feinstaubalarm möglichst stehen und steigen Sie auf umweltfreundliche Verkehrsmittel um; oder bilden Sie Fahrgemeinschaften.“

Jeder Autofahrer solle sich bewusst machen, dass jede vermiedene Fahrt zur Reduzierung der Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Belastung in Stuttgart beiträgt. „Wer bessere Luft in Stuttgart will, muss auch ganz persönlich einen Beitrag dazu leisten“, so Kuhn.

Vergünstigtes Ticket

Mit dem Feinstaub-Ticket zum Kinderpreis gebe es zudem ein attraktives Angebot für Umsteiger. Der OB betonte: „Das Umsteigen war noch nie günstiger.“ Bei Feinstaubalarm könne jeder zum halben Preis Bus und Bahn fahren. Kuhn: „Machen Sie von diesem Angebot Gebrauch und steigen Sie auf den öffentlichen Nahverkehr um.“