Feinstaubalarm in Stuttgart Werte zu Beginn des Alarms gesunken

Von red/dpa 16. Oktober 2017 - 08:22 Uhr

In Stuttgart wurde wieder Feinstaubalarm ausgerufen. (Symbolbild) Foto: dpa

In Stuttgart herrscht wieder Feinstaubalarm. Zu Beginn des Alarms sind die Werte leicht gesunken. Das Ende des Feinstaubalarms ist nach Mitteilung der Stadt offen.

Stuttgart - Seit Mitternacht herrscht in Stuttgart Feinstaubalarm. Die Stadtverwaltung hat Autofahrer aufgerufen, ihr Fahrzeug von Montag an „möglichst in Stuttgart nicht zu nutzen und auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden“. Von Montag um 18.00 Uhr an müssen außerdem Kamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, aus bleiben. Das Ende des Feinstaubalarms ist nach Mitteilung der Stadt offen.

Nach den Messdaten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz in Karlsruhe von Montag lag der aktuelle Feinstaubwert am Neckartor in Stuttgart bei 30 Mikrogramm pro Kubikmeter. Er war im Vergleich zum Tagesmittelwert von 32 Mikrogramm am Sonntag leicht gesunken. Der zugelassene Höchstwert liegt bei 50 Mikrogramm. In Stuttgart wird im Winterhalbjahr Feinstaubalarm ausgelöst, wenn Experten an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre erwarten. Trockenes und windstilles Wetter begünstigt steigende Werte.