Feinstaubalarm in Stuttgart Weiter hohe Luftbelastung

Von Matthias Ring 08. Dezember 2016 - 18:35 Uhr

Die Messwerte am Neckartor sind weiterhin schlecht.Foto: dpa

Ohne Luftaustausch und Regen bleibt die Lage in Stuttgart weiter angespannt. Frühestens am Wochenende ist mit Besserung der Feinstaubbelastung zu rechnen.

Stuttgart - Der Feinstaubalarm gilt weiterhin. Am Donnerstag ist in Bad Cannstatt ein Wert von 55 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen worden, am Neckartor war er noch höher (genaue Werte lagen nicht vor). Wegen der stabilen Wetterlage mit geringem Luftaustausch und ohne Regen rechnet der Stadtklimatologe Ulrich Reuter nicht vor dem Wochenende mit einer Besserung.

Fast ununterbrochener Alarm

Somit besteht seit dem 21. November fast ununterbrochen Feinstaubalarm. Der Immissionswert zum Schutz der Gesundheit beträgt 50 Mikrogramm. Dieser wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten – mit bis zu 69 Mikrogramm an der Messstelle Neckartor. Nur an den verkehrsarmen Tagen Samstag und Sonntag lag er dort mit 32 und 33 Mikrogramm darunter. Hierbei handelt es sich um vorläufige, mittels Streulichtverfahren gemessene Werte. Die entscheidenden Werte, die gravimetrisch gemessen werde, liegen erst in einem Monat vor.

Besorgniserregende Werte

Besorgniserregend ist, dass auch die Werte in Bad Cannstatt, die nicht direkt an der Straße gemessen werden, über dem Immissionsgrenzwert lagen. Dieser ist am Neckartor laut Ulrich Reuter inzwischen bereits 50-mal überschritten worden – bei zugelassenen 35 Überschreitungen pro Kalenderjahr. Die 72 Überschreitungstage von 2015 werden aber nicht mehr erreicht.