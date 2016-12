Feinstaubalarm in Stuttgart Wann kommt der erlösende Regen?

Von red/dpa 19. Dezember 2016 - 10:00 Uhr

Derzeit herrscht in Stuttgart eine Hochdruckwetterlage – das sieht bisweilen schön aus, ist aber für den Ausstausch der Luft hinerlich. (Archivfoto)Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Ende des aktuellen Feinstaubalarms in Stuttgart bleibt weiter offen. Regen sei laut dem Deutschen Wetterdienst erst gegen Ende der Woche in Sicht. Spätestens an Heiligabend soll es Niederschlag geben.

Stuttgart - Der Stuttgarter Feinstaubalarm wird wohl frühestens zum Wochenende beendet. Bis Donnerstag soll es Hochdruckwetter ohne Niederschlag geben, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Montag sagte. Daher sei das Austauschvermögen der Atmosphäre eingeschränkt.

In der Nacht zum Freitag könne es Regen geben, so dass der Feinstaubalarm ausgesetzt werden könnte. „Es ist aber nicht ganz sicher, ob die Regenwolken in Stuttgart ankommen“, sagte die Sprecherin. Spätestens an Heiligabend solle es aber regnen.

Der durchschnittliche Feinstaubwert lag am Sonntag wegen Regens lediglich bei 32 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.