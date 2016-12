Feinstaubalarm in Stuttgart Schnellere Infos über Apps

Von loj 07. Dezember 2016 - 14:55 Uhr

Nach wie vor herrscht in Stuttgart Feinstaubalarm.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Feinstaubalarm in Stuttgart dauert an, ein Ende ist nicht abzusehen. Die Stadt weist unterdessen darauf hin, dass sie die Bürger auch über diverse Apps auf dem Laufenden hält.

Stuttgart - Die Stadt Stuttgart informiert nicht nur über die Medien und Kanäle wie Twitter und Facebook, sondern auch über Messaging-Dienste wie Whatsapp, Telegram und Insta über den Stand des Feinstaubalarms. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer aktuellen Pressemitteilung hin.

Mehr zum Thema

Medien und die Öffentlichkeit erhalten demnach während eines Feinstaubalarms täglich zwischen 13 und 14 Uhr eine aktuelle Meldung. Verbreitet werden Nachrichten auch über die Verkehrsmeldungen im Radio, Anzeigen und Brückenbanner sowie an so genannten Vario-Tafeln an den Straßen in der Stadt und der Region.

Was bei einem Feinstaubalarm zu beachten ist, lesen Sie hier.

Wie lange der bestehende Feinstaubalarm dauere, sei offen, teilt die Stadt mit. Aktuell sage der Wetterdienst bis mindestens einschließlich Samstag ein „stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus“. Der Austausch der vom Feinstaub und Stickstoffdioxiden belasteten Luft findet also nicht ausreichend statt. Folglich bestehe die Gefahr, dass bei solchen Wetterlagen die Konzentration der Schadstoffe ansteige und die Grenzwerte überschritten werden.

Zum Thema Feinstaubalarm hat die Stadt eine spezielle Website eingerichtet.