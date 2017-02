Feinstaubalarm in Stuttgart Regen wäscht schädliche Partikel aus der Luft

Von red/dpa 01. Februar 2017 - 14:41 Uhr

Der Regen hat vorübergehend Entwarnung in Stuttgart gebracht.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Feinstaubwerte sind nach den aktuellen Regenfällen in Stuttgart deutlich unter den EU-Grenzwert gefallen. Nichtsdestotrotz beginnt in der Nacht auf Donnerstag der nächste Alarm.

Stuttgart - Kurz vor Beginn des nächsten Feinstaubalarms sind die Werte in Stuttgart noch einmal nach unten gegangen. Mit 27 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft lag die Konzentration der gesundheitsschädlichen Partikel am Dienstag deutlich unter dem EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm, wie aus Daten der Landesanstalt für Messungen, Umwelt und Naturschutz vom Mittwoch hervorgeht. Am Montag hatte der Wert am Neckartor bei 55 Mikrogramm gelegen. Grund für den Rückgang sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Regenfälle.

In der Nacht zum Donnerstag beginnt allerdings schon der nächste Feinstaubalarm, da das Austauschvermögen der Atmosphäre laut DWD in den kommenden Tagen stark eingeschränkt sein dürfte. Wie lange der Alarm dauert, war zunächst offen. Erst in der Nacht zum Dienstag war der vorausgegangene Alarm zu Ende gegangen.