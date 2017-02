Feinstaubalarm in Stuttgart Kurze Unterbrechung ab Freitagnacht

Von jru 16. Februar 2017 - 16:36 Uhr

Trotz der Aufhebung des Feinstaubalarms bittet die Stadt, das Auto stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Nacht zum Freitag endet der Feinstaubalarm in Stuttgart kurzzeitig. Ab Montag könnte er jedoch wieder ausgerufen werden.

Stuttgart - Seit über einer Woche herrscht im Kessel Feinstaubalarm. Ab Freitagnacht ist damit aber Schluss.

Aufgrund der Wettervorhersage zum Wochenende wird der Alarm am Donnerstag um 24 Uhr beendet. Denn am Freitag soll das Wetter in Stuttgart für Regen sorgen und bessere Bedingungen für die Feinstaubwerte bringen. Laut DWD soll das Wetter bis zum Samstag durchwachsen sein, daher wird am Wochenende kein erneuter Alarm ausgerufen.

Ab Montag kann sich das allerdings ändern und erneut der Feinstaubalarm ausgerufen werden.

Und auch für das Wochenende bittet die Stadt Stuttgart das Auto weiterhin stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Zudem solle auf das Heizen mit Komfort-Kaminen verzichtet werden.