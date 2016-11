Feinstaubalarm in Stuttgart Aktivisten wollen Verkehr lahm legen

Von red/dpa 21. November 2016 - 06:40 Uhr

Es gilt wieder Feinstaubalarm im StuttgartFoto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stadt Stuttgart hat erneut Feinstaubalarm ausgelöst. Umweltaktivisten planen zur Hauptverkehrszeit am Montagnachmittag eine Demonstration in der Innenstadt.

Stuttgart - Autofahrer sollen zum Wochenbeginn den Wagen stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen - denn es herrscht erneut Feinstaubalarm. Sogenannte Komfortkamine, die nicht die einzige Wärmequelle in der Wohnung sind, sollen schon seit Sonntagabend ausbleiben. Hintergrund ist eine Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, nach der das Austauschvermögen der Atmosphäre bis mindestens Montag und Dienstag stark eingeschränkt ist.

Mehr zum Thema

Die Stadt nutzt erstmals Kanäle wie WhatsApp, Telegram und Instagram, um über den Verlauf und das Ende des Feinstaubalarms zu informieren. Auch auf der Facebook-Seite der Stadt und Twitter wird über den aktuellen Stand informiert. Medien und Öffentlichkeit sollen täglich zwischen 13 und 14 Uhr eine aktuelle Tagesmeldung erhalten. Der VVS bietet erneut sein Feinstaub-Ticket zum Kinderpreis an.

Rund 200 Aktivisten wollen am Nachmittag (16.30 Uhr) indes an einem Demonstrationszug gegen die anhaltend miese Luft im Stuttgarter Stadtzentrum teilnehmen. Zur Rushhour wollen sie unter dem Motto „Fahrverbote selbst machen“ über verschiedene Hauptverkehrsachsen ziehen und diese vorübergehend blockieren. Die EU-Grenzwerte für die Belastung der Luft mit Feinstaub wurden auch in diesem Jahr gerissen. Sollten sich die Werte 2017 nicht nachhaltig bessern, könnten in der Autostadt 2018 Fahrverbote ausgesprochen werden.