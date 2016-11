Feinstaubalarm in Stuttgart Experten erwarten schnelles Ende

Von red/dpa 14. November 2016 - 09:06 Uhr

Seit Montag gilt in Stuttgart wieder der Feinstaubalarm.Foto: dpa

Die Meteorologen erwarten, dass der Feinstaubalarm in Stuttgart nicht besonders lange dauert. Im Laufe des Dienstagnachmittags soll es in der Region regnen.

Stuttgart - Der neue Feinstaubalarm dürfte nach Einschätzung von Experten ein rasches Ende haben. „Im Laufe des Dienstagnachmittags wird Regen die Feinstaubpartikel aus der Luft waschen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag in Stuttgart. Mit einer Aufhebung des Alarms sei dann bis zum späten Dienstagabend zu rechnen. Die Stadt Stuttgart ließ zunächst offen, wie lange der zweite Feinstaubalarm in der Wintersaison bestehen bleiben soll. Der erste Alarm hatte mehrere Tage gedauert.

Seit diesem Montag sollen Autofahrer in der Landeshauptstadt wieder freiwillig ihre Fahrzeuge stehen lassen und auf Busse und Bahnen umsteigen. Bereits seit Sonntagabend sollen Stuttgarter auf Kaminöfen, die nicht zum Heizen dienen, verzichten. Feinstaubalarm wird in Stuttgart ausgerufen, wenn die vorhergesagte Wetterlage einen Austausch der Luft im Talkessel erschwert und somit einen Anstieg der Werte erwarten lässt.

Am Sonntag lag der vorläufige Tagesmittelwert für Feinstaub am Stuttgarter Neckartor nach Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz bei 35 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Damit lag der Wert deutlich unter dem laut EU-Recht zulässigen Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.