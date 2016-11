Feinstaubalarm in Stuttgart Erhöhte Feinstaub-Konzentration vor Ende des Alarms

Von red/dpa/lsw 01. Dezember 2016 - 08:28 Uhr

Vor dem Ende des Alarms wurden in Stuttgart erhöhte Feinstaubwerte gemessen.Foto: dpa

In der Nacht zum Freitag endet der Feinstaubalarm. Zuvor wurden am Mittwoch aber nochmal eine erhöhte Feinstaubkonzentration in Stuttgart gemessen.

Stuttgart - Die Luft im Stuttgarter Talkessel ist am Mittwoch noch einmal stark vom Feinstaub belastet gewesen. Mit 82 Mikrogramm der gefährlichen Partikel pro Kubikmeter Luft lag ihre Konzentration in der Innenstadt nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) vom Donnerstag mehr als 30 Mikrogramm über dem EU-Grenzwert (50 Mikrogramm).

Seit Freitag vergangener Woche hatte die Messstation Neckartor Feinstaubwerte von 26 bis maximal 45 Mikrogramm angezeigt. Als dann die Wetterlage einen besseren Luftaustausch zu begünstigen versprach, rief die Stadt das Ende des Alarms für Donnerstag (24.00 Uhr) aus.

Seit Montag vergangener Woche sind Bürger und Pendler aufgerufen, bis zur Aufhebung des Alarms den Wagen stehenzulassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch sogenannte Komfortkamine sollen nicht genutzt werden.