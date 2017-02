Feinstaubalarm in Stuttgart Endet der Alarm am Freitag?

Von red/ dpa/ lsw 15. Februar 2017 - 11:11 Uhr

Der Feinstaubalarm in Stuttgart könnte für das kommende Wochenende ausgesetzt werden.Foto: dpa

Schluss mit dicker Luft im Kessel? Der Deutsche Wetterdienst kündigt für das Wochenende Regen in Stuttgart an. Das könnte auch ein Ende des Feinstaubalarms bedeuten.

Stuttgart - Der Stuttgarter Feinstaubalarm wird wohl frühestens am Freitag beendet. In der Nacht zum Freitag soll es regnen, daher wird der Feinstaub aus der Atmosphäre gewaschen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch sagte.

Auch am Samstag solle es regnen, daher könne der Alarm wahrscheinlich bis einschließlich Sonntag ausgesetzt werden. Ein Ende der dauerhaften Feinstaubalarme ist nicht in Sicht: Das Wetter wird laut DWD im Laufe des Sonntags wieder schöner und schränkt damit das Austauschvermögen der Luft wieder ein. Ab Montag könne der Feinstaubalarm wieder eingesetzt werden.

EU-Grenzwerte überschritten

Der durchschnittliche Feinstaubwert lag am Dienstag bei 96 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) vom Mittwoch hervor. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.