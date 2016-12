Feinstaubalarm in Stuttgart Die Stadt löst wieder Alarm aus

Von red/dpa 02. Dezember 2016 - 14:13 Uhr

In Stuttgart gilt von Samstagabend an wieder Feinstaubalarm.Foto: dpa

Kaum ist der eine Alarm beendet, beginnt schon der nächste: die Stadt Stuttgart hat schon wieder Feinstaubalarm ausgelöst. Er gilt von Samstagabend an.

Stuttgart - Das Wetter gönnt den Stuttgartern nur eine kurze Pause vom Feinstaubalarm. Am Freitag hat die Stadt schon die nächste Alarmphase ausgerufen: Von Sonntag an (0 Uhr) sind Autofahrer einmal mehr dazu aufgerufen, ihre Wagen stehenzulassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Sogenannte Komfortkamine, die nicht als einzige Wärmequelle dienen, sollen schon von Samstag (18 Uhr) an aus bleiben. Der Alarm wird immer ausgerufen, wenn der Deutsche Wetterdienst ein eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraussagt, sprich: wenn weder starker Wind noch Regen die Luft im Talkessel vom Feinstaub reinigen.

Der jüngste Feinstaubalarm war erst in der Nacht zum Freitag beendet worden. Am Donnerstag waren am stets besonders belasteten Neckartor noch einmal 68 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen worden. Der Grenzwert liegt bei 50.