Feinstaubalarm in Stuttgart Das Netz lästert über die Aktion

Von loj 27. Oktober 2016 - 11:08 Uhr

Ein kleiner Buchstabenwechsler macht aus dem Feinstaub den Feenstaub.Foto: Twitter/@ldfriedl

Stell’ Dir vor, es ist Feinstaubalarm und alle machen sich lustig: Der Feinstaubalarm in Stuttgart befeuert die Sprücheklopfer im Netz. Es gibt aber auch ernste Stimmen.

Stuttgart - Seit Donnerstagmorgen gilt in Stuttgart wieder Feinstaubalarm. Die Stadtverwaltung appelliert an die Bürger, das Auto freiwillig stehenzulassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das Ziel: die Feinstaubbelastung in der Landeshauptstadt soll gesenkt werden. Bekanntlich zählt Stuttgart bundesweit zu den Städten, in denen die Luft besonders mit Feinstaub belastet ist.

Mehr zum Thema

Zum Feinstaubalarm haben sich die Stadt und einige Institutionen einiges einfallen lassen. So kostet ein Ticket in den Stadt- und S-Bahnen sowie den Bussen nur den halben Preis, Mobilitätsanbieter wie Car2go bieten ihre Autos ebenfalls vergünstigt an.

Im Netz gehen die Menschen mit dem ersten Feinstaubalarm seit einem halben Jahr unterschiedlich um. Die meisten machen sich darüber lustig, dass die Resonanz eher bescheiden ist oder die Nahverkehrsangebote unzulänglich sind.

Habt ihr das Gefühl, dass weniger Autoverkehr ist? #Feinstaubalarm pic.twitter.com/hqTL39zcjW— Harald Amelung (@ha75) 27. Oktober 2016

#Feinstaubalarm in #Stuttgart. Der Einzige der nicht fährt ist der Bus der Linie 412 :-(— Andre Dietenberger (@stuttgarter1977) 27. Oktober 2016

#Feinstaubalarm sinnvoll ist es Mensch vom Auto in Züge zu bringen. Sinnvoller wäre eine funktionierende Bahninfrastruktur pic.twitter.com/rPZc7TigFC— FrauFoo (@FrauFoo) 27. Oktober 2016

Andere nutzen den Feinstaubalarm für kreative Impulse, machen den Feinstaub zum Feenstaub oder schaffen Musikvideos von durchwachsener Qualität.

#Feinstaubalarm in Stuttgart? So löst man das Problem in Südtirol. pic.twitter.com/DjzupRxSDX— Markus Pfalzgraf (@jungerkollege) 27. Oktober 2016

„NSU am Ei faltbar“ ist ein Anagram von #Feinstaubalarm— Stefan Görsch (@stegoe) 25. Oktober 2016

Mag jemand grillen am Donnerstag? #feinstaubalarm— Schokoplätzchen (@MartinTriker) 25. Oktober 2016

Vielen ist es aber auch sehr Ernst mit dem Feinstaubalarm, allen voran natürlich dem Oberbürgermeister Fritz Kuhn.

Wetterexperte Jörg Kachelmann attestiert der Stadt Stuttgart, mit dem Feinstaubalarm zumindest ehrlich zu sein – im Gegensatz zu anderen, ebenfalls feinstaubgeplagten Städten.

#Feinstaubalarm #Stuttgart und das schale Glück der anderen Städte, nicht so ehrlich zu sein wie @stuttgart_stadt https://t.co/MqXuUlYrCG— Jörg Kachelmann (@Kachelmann) 25. Oktober 2016