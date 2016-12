Feinstaubalarm in Stuttgart Am Sonntag dürfen Autos wieder fahren

Von Wolfgang Schulz-Braunschmidt 10. Dezember 2016 - 14:20 Uhr

Der Feinstaubalarm endet am Samstag um 24 Uhr.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Autofahrer dürfen wieder mit gutem Gewissen aufs Gaspedal drücken: Am Samstagnacht endet der Feinstaubalarm in Stuttgart. Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntag und Montag einen deutlich besseren Luftaustausch im Kessel vorhergesagt.

Stuttgart - Der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart endet am Samstag um 24 Uhr. Nach Angaben der Stadt hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag und Montag eine deutliche Verbesserung des Austauschvermögens der Atmosphäre vorhergesagt. Damit seien die Voraussetzungen für ein Ende des Alarms erfüllt.

„Eine Kaltfront sorgt ab Sonntag mit etwas Regen, kräftigem Wind für einen guten Luftaustausch“, sagt Uwe Schickedanz, der Leiter des Stuttgarter Wetterdienstes. Auch am Montag gebe es noch etwas Wind und damit eine bessere Durchlüftung. Von Dienstag an sei aber wieder mit einer austauscharmen Wetterlage zu rechnen.

Zu den hohen Feinstaubwerten an der Messstation Neckartor in den vergangenen Tagen sagte der Meteorologe: „Am Freitag hat extrem milde Luft in den Höhenlagen für eine ausgeprägte Inversion gesorgt. Nur wenige hundert Meter über dem Stuttgarter Talkessel wurden mittags Temperaturen von rund zehn Grad gemessen, in der Stadt waren es nur vier Grad.“ Dadurch seien Schadstoffe in den unteren 300 Metern über Grund festgehalten worden.