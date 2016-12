Feinstaubalarm in Stuttgart Alarm könnte erst am Wochenende aufgehoben werden

Von red/dpa/lsw 05. Dezember 2016 - 09:03 Uhr

Seit dem Wochenende gilt in Stuttgart wieder Feinstaubalarm.Foto: dpa

Der Deutsche Wetterdienst schätzt, dass der Feinstaubalarm in Stuttgart noch bis zum Wochenende dauern könnte. Schuld daran ist die aktuelle Wetterlage.

Stuttgart - Der Stuttgarter Feinstaubalarm wird voraussichtlich noch bis zum Wochenende dauern. Das teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit. „Bislang ist kein Regen in Sicht“, sagte er. Der sei nötig, um den Feinstaub aus der Luft zu waschen. Fehlender Regen ist neben schwachem Wind und einem eingeschränkten Austauschvermögen der Atmosphäre einer der Gründe für den Alarm im Talkessel. Eine Wetteränderung ist laut DWD-Prognose für die kommenden Tage nicht zu erwarten.

Mehr zum Thema

Am Wochenende lag der Wert unter dem Grenzwert

Wo sich der Hochnebel im Verlauf des Tages auflöst, kommt den Meteorologen zufolge Sonnenschein zum Vorschein. Die Temperaturen steigen in den Hochlagen auf acht bis elf Grad. In den Tieflagen, wo sich der Nebel länger hält, klettern die Temperaturen nur knapp über den Gefrierpunkt. In den Nächten ist verbreitet Frost zu erwarten. An vielen Orten ist mit Glätte durch Reif zu rechnen.

Hier entlang: worauf man beim Feinstaubalarm achten muss

Der vorherige Feinstaubalarm war erst in der Nacht zum Freitag beendet worden, bevor der Alarm in der Nacht zum Sonntag erneut ausgelöst worden war. Am Wochenende lag der Messwert für Feinstaub am Neckartor mit 32 Mikrogramm (Samstag) und 33 Mikrogramm (Sonntag) Feinstaub pro Kubikmeter Luft unter dem Grenzwert von 50 Mikrogramm.