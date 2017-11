Feinstaubalarm ausgelöst Wieder zu dicke Luft in Stuttgart

Von red/dpa 28. November 2017 - 13:24 Uhr

Von Donnerstag an gilt wieder Feinstaubalarm in Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Stadt Stuttgart löst erneut Feinstaubalarm aus. Von Donnerstag an sollen Autofahrer auf Bus und Bahn umsteigen, Kaminöfen dürfen nicht angeheizt werden. Der Alarm ist bereits der vierte seit Mitte Oktober.

Stuttgart - Bereits zum vierten Mal seit Mitte Oktober hat die Stadt Stuttgart am Dienstag Feinstaubalarm ausgelöst. Da in den nächsten Tagen mit erhöhten Luftschadstoffwerten in der Innenstadt zu rechnen ist, rief die Stadt Autofahrer auf, von der Nacht zum Donnerstag an auf Busse, Bahnen oder Fahrräder umzusteigen. Schon vom Mittwochabend an ist zur Luftreinhaltung der Betrieb von Kaminöfen untersagt, die allein der Gemütlichkeit dienen.

Das Ende des Alarms war zunächst offen. Er wird ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen.