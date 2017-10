Feinstaub in Stuttgart Stadt kündigt nächsten Feinstaubalarm an

Von bpu 23. Oktober 2017 - 13:48 Uhr

Die Stadt Stuttgart hat den Termin für den nächsten Feinstaubalarm veröffentlicht. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der vergangene Feinstaubalarm ist noch keine 48 Stunden her, da kündigt die Stadt Stuttgart bereits die nächste Alarmphase an. Und appelliert wieder an die Bürger, die Autos stehen zu lassen.

Stuttgart - Die Stadt Stuttgart hat den nächsten Feinstaubalarm angekündigt. Laut Pressemitteilung der Stadt gilt der Alarm ab Dienstag, 24. Oktober, 18 Uhr, für Komfort-Kamine und ab Mittwoch, 25. Oktober, 0 Uhr, für den Autoverkehr. Das Ende des Alarms ist noch offen.

Die Bürger werden in dieser Zeit aufgerufen, ihr Auto stehen zu lassen und auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen – oder zumindest Fahrgemeinschaften zu bilden.

Welche Regelungen gelten für die Kamine? Gibt es Vergünstigungen im Nahverkehr und wann gibt es Fahrverbote? Alles Wichtige zum Thema Feinstaub lesen Sie hier.

Erster Alarm der Saison endete Freitagnacht

Der Alarm wird immer dann ausgelöst, wenn Experten an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre erwarten. Der erste Alarm dieser Saison hatte am Montag begonnen und endete in der Nacht zum Samstag. Ziel des Feinstaubalarms ist es laut Mitteilung der Stadt, bei stark austauscharmen Wetterlagen in Stuttgart die erwartbare Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid zu reduzieren.

Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) bietet als Anreiz ein Umwelt-Tages-Ticket an, das nicht nur bei Feinstaubalarm, sondern während der gesamten Feinstaubperiode vom 16. Oktober 2017 bis 15. April 2018 erhältlich ist.

Zehn Fakten zum Feinstaub sehen Sie im Video: