Feinstaub in Stuttgart Niedrigere Werte vor Beginn des neuen Feinstaubalarms

Von red/lsw/dpa 18. Februar 2017 - 10:54 Uhr

Kurze Unterbrechung vom Feinstaubalamr in StuttgartFoto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Feinstaubbelastung in Stuttgart ist in der kurzen Alarmpause vergleichsweise niedrig. Der nächste Alarm soll aber schon am Wochenende wieder ausgelöst werden.

Stuttgart - Die Feinstaubbelastung in Stuttgart ist während einer kurzen Alarmpause vergleichsweise niedrig gewesen. Wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz vom Samstag hervorgeht, lag die Konzentration des Feinstaubs am Freitag im Tagesmittel bei 34 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am besonders belasteten Neckartor. Am Samstagmorgen wurden zeitweise 36 Mikrogramm gemessen. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Regen senkte den Wert, da er Feinstaub aus der Luft wäscht.

Der jüngste Alarm war in der Nacht zum Freitag ausgesetzt worden. Der nächste sollte bereits in der Nacht zum Sonntag starten. „Das wird nur ein kurzer Alarm für Sonntag und Montag, danach gibt es stürmisches Wetter mit Regen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Wind und Regen halten demnach ab Dienstag die Luft sauber. Die Feinstaub- und Stickstoffoxidwerte dürften an den beiden Alarmtagen laut DWD nur wenig über den Grenzwert steigen.